В Татарстане утвердили план по предупреждению распространения гриппа и COVID-19
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает «Реальное время». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.
Список включает лечебно-диагностические мероприятия, в том числе лабораторные исследования материалов от больных коронавирусом и внебольничными пневмониями, эпидемиологический надзор за заболеваниями.
План также включает иммунопрофилактику, организацию и проведение оценки популяционного иммунитета к SARS-CoV-2 и гриппу.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России зафиксировали 21 513 случаев заболевания коронавирусом.