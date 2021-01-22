В Татарстане утвердили план по предупреждению распространения гриппа и COVID-19

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В Татарстане утвердили план профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения на территории республики таких заболеваний, как грипп, ОРВИ, COVID-19 и внебольничные пневмонии, на 2021—2026 годы.
В Татарстане утвердили план по предупреждению распространения гриппа и COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Об этом сообщает «Реальное время». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Список включает лечебно-диагностические мероприятия, в том числе лабораторные исследования материалов от больных коронавирусом и внебольничными пневмониями, эпидемиологический надзор за заболеваниями.

План также включает иммунопрофилактику, организацию и проведение оценки популяционного иммунитета к SARS-CoV-2 и гриппу.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России зафиксировали 21 513 случаев заболевания коронавирусом.

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