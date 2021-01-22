«ВКонтакте» заблокировала группы о незаконных акциях 23 января

Социальная сеть «ВКонтакте» по требованию Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора заблокировала группы, посвящённые незаконным акциям протеста 23 января.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу соцсети.

«Информация была заблокирована на основании решения Генеральной прокуратуры и предписания Роскомнадзора», — заявили в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Генпрокуратура России вынесла повторные предостережения руководству российских и иностранных интернет-компаний в связи с распространением в соцсетях призывов к участию в незаконных массовых мероприятиях 23 января.

Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту распространяемых в соцсетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконной акции 23 января.