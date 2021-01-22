Эксперт оценил перспективы дистанционного обучения в России
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«На дистант можно вывести какие-то дополнительные виды обучения. Но получать основное образование дистанционно нельзя», — заявил он в беседе с URA.RU.
Как считает эксперт, при дистанте личность учителя имеет второстепенное значение, что негативно отражается на качестве образования школьников.
Кроме того, по словам Комкова, на удалёнке дети не приобретают навыки общения.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.