Диетолог рассказала, какие витамины нужны зимой

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие витамины нужны зимой.

«В зимний сезон ОРВИ и других простуд возрастает потребность в витаминах определённого порядка. Они необходимы, чтобы укреплять иммунитет и поддерживать состояние антидепрессивное, что часто происходит зимой. В этом плане нам нужен витамин D», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметила Соломатина, витамин D можно взять из продуктов питания, он содержится, например, в жирной рыбе, яичном желтке и молочных продуктах.

Витамин А поможет держать в норме слизистую в носу, горле, бронхах и лёгких. Эксперт напомнила и о важности витамина С.

Соломатина добавила, что чувство раздражительности, усталости и потери энергии может свидетельствовать о нехватке витаминов группы В.

Ранее, как сообщал Inforeactor, диетолог Анжелика Дюваль призвала не употреблять БАДы без консультации с врачом.