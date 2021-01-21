Диетолог призвала не употреблять БАДы без консультации с врачом

Диетолог Анжелика Дюваль призвала не употреблять БАДы без консультации с врачом.

Об этом сообщает Inforeactor.

«У людей произошло в голове замещение, им стало казаться, что без БАДов вообще никуда. Конечно, можно при сбалансированном и правильном рационе, который соответствует вашему здоровью, совершенно спокойно обходиться без БАДов», — заявила Дюваль в интервью корреспонденту медиагруппы «Патриот».

По словам эксперта, не рекомендуется принимать добавки, опираясь только на рекламу, в которой говорится, что этот препарат нужен всем.

Как отметила Дюваль, витамины D и Е, например, принимают только после сдачи необходимых анализов.

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