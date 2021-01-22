Психолог рассказала, как побороть тревогу после COVID-19

Семейный психолог Ирина Голованова рассказала, как побороть тревогу после COVID-19.

«Для начала надо выйти на точку покоя ума, ощутить себя здесь и сейчас», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, желательно переключиться на программу самовосстановления. В частности, пояснила эксперт, стоит убедить себя, что болезнь можно и нужно лечить.

Голованова также советует правильно питаться, укреплять иммунитет, находить занятие по душе.

Она добавила, что, если не получается восстановиться самостоятельно, нужно обратиться к специалисту.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал о факторах, повышающих риск заболевания COVID-19.