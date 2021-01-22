Заслуженный учитель России оценил идею ввести должность советника по воспитанию

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Заслуженный учитель России Александр Снегуров оценил идею ввести должность советника по воспитанию.
Заслуженный учитель России оценил идею ввести должность советника по воспитанию
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что уже есть замдиректора по воспитательной работе, то есть советник по воспитанию может просто продублировать существующую должность.

«Хорошо, если данный человек — советник — будет сам деликатен, конструктивен и (будет. — RT) понимать, что и его должность, и такая роль — не определяющие», — сказал Снегуров.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.

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