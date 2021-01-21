Беглов рассказал о ситуации с койками для пациентов с COVID-19 в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации с койками для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.
Беглов рассказал о ситуации с койками для пациентов с COVID-19 в Петербурге
  • РИА Новости

Он сообщил, что «больных принимают 17 городских и восемь федеральных стационаров».

По его словам, «в общей сложности это 12,5 тыс. инфекционных коек, сейчас свободно почти 27% коек».

«Это рекордное количество для нашего города… Мы ввели в строй новый корпус госпиталя для ветеранов войн на 405 коек, из них 15 реанимационных. Построили буквально за пять месяцев с нуля. Еще 110 инфекционных коек развернули в больнице №33 в Колпине. Завершаем реконструкцию больницы Святителя Луки, уже в феврале будет дополнительно 165 коек», — цитирует РИА Новости Беглова.

Согласно данным на 21 января, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 21 887 человек в 85 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 3 655 839.

Вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал о факторах, повышающих риск заболевания коронавирусом.

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