Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей прокомментировал раскрутку несанкционированных протестов

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал RT раскрутку в сети несанкционированных митингов.

Как сообщил Зыков, раскрутка несанкционированных митингов осуществляется в основном на YouTube и в TikTok.

«Сейчас очень сильно заряжает молодёжь новая соцсеть TikTok. Она до этого момента не сильно обращала на себя внимание властей», — рассказал эксперт.

Он отметил, что охват роликов может составлять сотни тысяч пользователей.

«Похоже на то, что людей подталкивают на просмотр, чтобы потом вывести на улицы и участие в несанкционированных митингах», — добавил собеседник.

Зыков также обратил внимание, что мемы, «создаваемые на основе пропагандистских роликов», попадают в развлекательные паблики, тем самым привлекая внимание далёких от политики людей, которых затем агитируют участвовать в несанкционированных акциях.

По его словам, подобная активная работа идёт и на других площадках.

«Везде идут посевы. Столько ботов, сколько сейчас привлечено для раскрутки таких мероприятий, мы не видели никогда. Сейчас в соцсетях идёт настоящая кибервойна», — заявил он.

Ранее Роскомнадзор заявил, что привлечёт к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в противоправную деятельность, связанную с несанкционированными акциями протеста.

Кроме того, в Татарстане следователи возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам в одной из социальных сетей.