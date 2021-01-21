Эксперт рассказала, можно ли посещать бани и сауны после вакцинации от COVID-19
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«Лучше после вакцинации избежать каких-то стрессовых ситуаций, в том числе связанных с изменением температуры», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
Кроме того, как отметила эксперт, при любой вакцинации всегда нежелательно мочить место укола.
По словам Ткачёвой, это обычные меры предосторожности.
Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал о факторах, повышающих риск заболевания COVID-19.