В Крыму рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

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Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, как в регионе проходит вакцинация от коронавируса.
В Крыму рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

«Сегодня не только медицинские работники, но и все желающие, которые записались на проведение вакцинации, могут привиться. Им будет назначено конкретное время. Если на прошлой неделе мы говорили о том, что у нас привиты 260 человек, то сейчас уже всего привиты 2460 человек», — рассказала Пеньковская.

Она добавила, что в Крыму планируют привить от коронавируса минимум 60% населения. Это нужно для создания коллективного иммунитета.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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