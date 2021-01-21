В Крыму рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, как в регионе проходит вакцинация от коронавируса.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Сегодня не только медицинские работники, но и все желающие, которые записались на проведение вакцинации, могут привиться. Им будет назначено конкретное время. Если на прошлой неделе мы говорили о том, что у нас привиты 260 человек, то сейчас уже всего привиты 2460 человек», — рассказала Пеньковская.

Она добавила, что в Крыму планируют привить от коронавируса минимум 60% населения. Это нужно для создания коллективного иммунитета.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.