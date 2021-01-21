В РФПИ заявили о более чем 200 информационных атаках на «Спутник V»

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Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что за последние несколько месяцев на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» было совершено более 200 информационных атак.
В РФПИ заявили о более чем 200 информационных атаках на «Спутник V»
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Вы, возможно, помните, что буквально перед Новым годом появилась информационная атака, ложная информация, что Венгрия якобы отклонила заявку российской вакцины и не намерена её регистрировать. Вот этот информационный вброс случился 31 декабря, так что не было никакой возможности на это отреагировать, но сейчас факты говорят сами за себя», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Дмитриев, это лишь один пример из множества случаев информационных атак на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», которые были зафиксированы за последние месяцы.

«Теперь мы можем точно заявлять, что эта информационная атака — одна из более чем 200 за последние несколько месяцев — также оказалась ложной», — отметил он.

Ранее в РФПИ подтвердили регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии.

17 января РФПИ опроверг сообщения об отказе в регистрации «Спутника V» в Бразилии.

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