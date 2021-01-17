РФПИ опроверг сообщения об отказе в регистрации «Спутника V» в Бразилии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг сообщения о том, что Национальный регулятор по санитарному надзору Бразилии отклонил запрос о регистрации вакцины «Спутник V» для экстренного применения.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение РФПИ.

В фонде заявили, что информация об отказе в ускоренной регистрации вакцины «Спутник V», появившаяся в СМИ, является недостоверной.

В РФПИ уточнили, что бразильское Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию о «Спутнике V», которую предоставят в ближайшее время.

В сообщении отмечается, что запрос дополнительной информации регулятором является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации.

Ранее СМИ сообщили, что бразильский регулятор отклонил запрос РФПИ и компании Uniao Quimica о регистрации российской вакцины для экстренного применения в Бразилии.