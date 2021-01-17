РФПИ опроверг сообщения об отказе в регистрации «Спутника V» в Бразилии
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение РФПИ.
В фонде заявили, что информация об отказе в ускоренной регистрации вакцины «Спутник V», появившаяся в СМИ, является недостоверной.
В РФПИ уточнили, что бразильское Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию о «Спутнике V», которую предоставят в ближайшее время.
В сообщении отмечается, что запрос дополнительной информации регулятором является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации.
Ранее СМИ сообщили, что бразильский регулятор отклонил запрос РФПИ и компании Uniao Quimica о регистрации российской вакцины для экстренного применения в Бразилии.