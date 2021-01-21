Путин прокомментировал ситуацию на рынке труда в России

До конца 2021 года в России необходимо полностью восстановить рынок труда, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам российский президент Владимир Путин.

По словам главы государства, даже «в напряжённый период эпидемии» благодаря мерам поддержки экономики и предприятий малого и среднего бизнеса в России удалось не допустить резкого всплеска безработицы.

«Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году», — добавил он.

В то же время Путин отметил, что в последние месяцы наблюдается стабилизация ситуации на рынке труда: после пиковых значений в 6,4% в августе безработица в октябре снизилась до 6,3%, а в ноябре — до 6,1%.

«Безусловно, нужно сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике. К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена», — подчеркнул российский президент.

При этом он призвал по ключевым макроэкономическим показателям выйти не просто на докризисный уровень, но и на устойчивую траекторию развития.

Ранее Минтруд спрогнозировал дальнейшее снижение числа безработных в России.