Путин прокомментировал ситуацию на рынке труда в России

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До конца 2021 года в России необходимо полностью восстановить рынок труда, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам российский президент Владимир Путин.
Путин прокомментировал ситуацию на рынке труда в России
  • РИА Новости

По словам главы государства, даже «в напряжённый период эпидемии» благодаря мерам поддержки экономики и предприятий малого и среднего бизнеса в России удалось не допустить резкого всплеска безработицы.

«Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году», — добавил он.

В то же время Путин отметил, что в последние месяцы наблюдается стабилизация ситуации на рынке труда: после пиковых значений в 6,4% в августе безработица в октябре снизилась до 6,3%, а в ноябре — до 6,1%.

«Безусловно, нужно сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике. К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена», — подчеркнул российский президент.

При этом он призвал по ключевым макроэкономическим показателям выйти не просто на докризисный уровень, но и на устойчивую траекторию развития.

Ранее Минтруд спрогнозировал дальнейшее снижение числа безработных в России.

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