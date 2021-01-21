В Крыму таксист обвиняется в убийстве своего пассажира

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В Крыму таксист обвиняется в убийстве своего пассажира, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольгу Постнову.
В Крыму таксист обвиняется в убийстве своего пассажира
  • РИА Новости

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Саки — водителя такси одной из фирм. Он обвиняется в совершении убийства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре 2020 года у села Вилино было обнаружено тело неизвестного мужчины с множеством ножевых ранений.

Уточняется, что, по данным следствия, 23 октября по дороге в Вилино между таксистом и его пассажиром произошла словесная перепалка, которая закончилась нанесением пассажиру десяти ножевых ранений.

26 ноября 2020 года в Крыму был задержан мужчина, который угрожал убийством своей жене. Против него возбудили уголовное дело.

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