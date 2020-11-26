В Крыму против мужчины завели дело из-за угрозы убийством

В Крыму задержан мужчина, который угрожал убийством своей жене. Против него возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

Инцидент произошёл в Нижнегорском районе. Местная 34-летняя жительница обратилась в полицию с жалобой на то, что муж угрожает её убить. Во время ссоры мужчина взял из гаража нож с длинным лезвием и пригрозил расправой.

Муж признался, что не имел намерения убивать свою жену.

«Отделением дознания ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации («Угроза убийством»)», — говорится в сообщении.

В апреле жителя Клина задержали за угрозы в адрес 15-летнего подростка и его семьи.