В Крыму против мужчины завели дело из-за угрозы убийством
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.
Инцидент произошёл в Нижнегорском районе. Местная 34-летняя жительница обратилась в полицию с жалобой на то, что муж угрожает её убить. Во время ссоры мужчина взял из гаража нож с длинным лезвием и пригрозил расправой.
Муж признался, что не имел намерения убивать свою жену.
«Отделением дознания ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации («Угроза убийством»)», — говорится в сообщении.
В апреле жителя Клина задержали за угрозы в адрес 15-летнего подростка и его семьи.