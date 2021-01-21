Три центра для пациентов с COVID-19 в Удмуртии начнут работать в обычном режиме

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Три центра для пациентов с коронавирусом в Удмуртии начнут работать в обычном режиме, заявил глава республики Александр Бречалов.
Три центра для пациентов с COVID-19 в Удмуртии начнут работать в обычном режиме
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Речь идёт о ГКБ №8 Ижевска, городской больнице Сарапула и Воткинской РБ. Как пояснил Бречалов, они уже не принимают новых пациентов с COVID-19.

«До конца января часть пациентов с коронавирусной инфекцией, проходящие там лечение, будут долечены и выписаны, остальные — переведены в другие центры по лечению COVID-19», — сказал глава региона.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 21 887 случаев заболевания коронавирусом.

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