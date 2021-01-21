Домашний режим для лиц старше 65 лет продлён в Москве
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«Также до существенного улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — отмечается в тексте, опубликованном в блоге Собянина.
Отмечается, что после вакцинации от коронавируса эти категории населения смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что зафиксирован высокий спрос на вакцинацию от коронавируса со стороны пожилых людей.