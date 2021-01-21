Число зрителей в кинотеатрах Москвы позволили увеличить до 50%
- АГН «Москва»
- © Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы
«Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25 до 50% общей вместимости зрительного зала», — отмечается в тексте, опубликованном в блоге Собянина.
Кроме того, в Москве снимаются ограничения на функционирование детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в торговых центрах, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми.
«Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений», — уточняется в указе.
Ранее Собянин заявил, что улучшение ситуации с COVID-19 прогнозируется в российской столице до конца января.