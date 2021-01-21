В Москве за год в 2,5 раза увеличилось число самозанятых

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В Москве в 2020 году в 2,5 раза выросло число самозанятых граждан. Об этом сообщили на сайте столичного мэра.
В Москве за год в 2,5 раза увеличилось число самозанятых
  • Pixabay

«В прошлом году количество самозанятых в столице выросло в 2,5 раза. На 1 января 2021-го их насчитывалось 479 тыс. человек. В городе зарегистрировано 30% от общего числа самозанятых в России», — говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, ежемесячно около 24 тыс. жителей города регистрируются в качестве самозанятых.

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные ЮKassa, выручка работающих на себя граждан от продажи товаров и услуг в интернете выросла в прошлом году почти в 11 раз.

Кроме того, количество онлайн-операций увеличилось почти в десять раз.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что 3,7 млн россиян продолжают работать в удалённом формате.

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