Минтруд назвал число работающих в удалённом формате россиян

Глава Минтруда России Антон Котяков рассказал, сколько в настоящий момент россиян продолжают работать в удалённом формате.

По его словам, 3,7 млн россиян продолжают работать в удалённом формате, что составляет 6% от общего числа работающих граждан.

«Сейчас мы видим, что количество занятых у нас — порядка 3,7 млн человек, это 6%. Мы ожидаем, что, наверное, после снятия всех ограничений их количество понизится ещё и будет порядка 5% от общего числа занятых — это где-то 2,7—2,8 млн человек», — цитирует его ТАСС.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров рассказал в беседе с ФАН о навыках, необходимых для удалённой работы.

С 1 января в России вступил в силу закон, позволяющий россиянам переходить на удалённый формат работы.