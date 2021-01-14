Минтруд назвал число работающих в удалённом формате россиян

Короткая ссылка
Глава Минтруда России Антон Котяков рассказал, сколько в настоящий момент россиян продолжают работать в удалённом формате.
Минтруд назвал число работающих в удалённом формате россиян
  • Pixabay

По его словам, 3,7 млн россиян продолжают работать в удалённом формате, что составляет 6% от общего числа работающих граждан.

«Сейчас мы видим, что количество занятых у нас — порядка 3,7 млн человек, это 6%. Мы ожидаем, что, наверное, после снятия всех ограничений их количество понизится ещё и будет порядка 5% от общего числа занятых — это где-то 2,7—2,8 млн человек», — цитирует его ТАСС.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров рассказал в беседе с ФАН о навыках, необходимых для удалённой работы.

С 1 января в России вступил в силу закон, позволяющий россиянам переходить на удалённый формат работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить