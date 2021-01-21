В Москве продлили требование о переводе не менее 30% сотрудников на удалёнку

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В Москве требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы остаётся в силе.

«Требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы остаётся в силе», — говорится в сообщении оперативного штаба со ссылкой на блог мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров рассказал о навыках, необходимых для удалённой работы. В беседе с ФАН он заявил, что в период пандемии при поиске кандидатов на удалённый режим уделяется внимание навыкам самоорганизации — есть ли они у соискателя.

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