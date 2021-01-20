В Тверской области заработали ещё четыре центра амбулаторной помощи пациентам с COVID-19

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В Тверской области начали работу ещё четыре центра амбулаторной помощи пациентам с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии и COVID-19.
В Тверской области заработали ещё четыре центра амбулаторной помощи пациентам с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Центры расположены в поликлиниках Вышневолоцкой, Кимрской, Ржевской ЦРБ, а также в Твери в городской больнице №1.

Они призваны снять часть нагрузки с первичного звена, развести потоки пациентов с коронавирусом и подозрением на данное заболевание и пациентов, которым нужно плановое амбулаторное наблюдение.

«Центры амбулаторной помощи себя оправдывают. Мы ежедневно принимаем большое количество больных, и они не выстраиваются в очереди в поликлиники, не увеличивают нагрузку на скорую медицинскую помощь. ЦАПы полностью выполняют свои функции», — заявил главврач областного клинического реабилитационного центра Александр Старцев.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России зафиксировали 21 152 случаев коронавируса.

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