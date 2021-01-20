В Тверской области заработали ещё четыре центра амбулаторной помощи пациентам с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Центры расположены в поликлиниках Вышневолоцкой, Кимрской, Ржевской ЦРБ, а также в Твери в городской больнице №1.
Они призваны снять часть нагрузки с первичного звена, развести потоки пациентов с коронавирусом и подозрением на данное заболевание и пациентов, которым нужно плановое амбулаторное наблюдение.
«Центры амбулаторной помощи себя оправдывают. Мы ежедневно принимаем большое количество больных, и они не выстраиваются в очереди в поликлиники, не увеличивают нагрузку на скорую медицинскую помощь. ЦАПы полностью выполняют свои функции», — заявил главврач областного клинического реабилитационного центра Александр Старцев.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России зафиксировали 21 152 случаев коронавируса.