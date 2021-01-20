В Подмосковье обрели семью ещё почти 1,8 тысячи детей-сирот
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Об этом сообщает телеканал «360».
По итогам 2020 года в Подмосковье создали 194 приёмные семьи. Всего в области их почти 4 тыс.
«Мы уделяем особое внимание подготовке будущих приёмных родителей, ведь очень часто в процессе усыновления им нужны помощь и консультация», — сказала Каклюгина.
В регионе работает 72 школы приёмных родителей. За 2020 год обучение прошли свыше 2,3 тыс. человек.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане в 2021 году на предоставление жилья многодетным семьям выделят 211 млн рублей.