В Подмосковье обрели семью ещё почти 1,8 тысячи детей-сирот

Ещё почти 1,8 тыс. детей-сирот обрели родителей в замещающих семьях Московской области, заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Об этом сообщает телеканал «360».

По итогам 2020 года в Подмосковье создали 194 приёмные семьи. Всего в области их почти 4 тыс.

«Мы уделяем особое внимание подготовке будущих приёмных родителей, ведь очень часто в процессе усыновления им нужны помощь и консультация», — сказала Каклюгина.

В регионе работает 72 школы приёмных родителей. За 2020 год обучение прошли свыше 2,3 тыс. человек.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане в 2021 году на предоставление жилья многодетным семьям выделят 211 млн рублей.