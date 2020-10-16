В Татарстане на жилье многодетным выделят 211 млн рублей

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В Татарстане в 2021 году на предоставление жилья многодетным семьям выделят 211 млн рублей.
В Татарстане на жилье многодетным выделят 211 млн рублей
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Министерства строительства Татарстана и на министра финансов РТ Радика Гайзатуллина.

«Многодетные семьи финансируются только за счёт республиканского бюджета. Объём на 2021 год фиксирован — 211 млн рублей», — цитирует ведомство главу Минфина РТ.

Отмечается также, что 895 млн рублей будет выделено на обеспечение жильём детей-сирот. Из них 65 млн рублей — это средства федерального бюджета.

Как ранее сообщал портал Nation News, председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая прокомментировала ситуацию с выплатами на детей.

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