В Ростове-на-Дону организовали 18 пунктов вакцинации от COVID-19

В Ростове-на-Дону организовали 18 пунктов вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

«Пункты вакцинирования от коронавируса организованы в шести поликлинических отделениях городских больниц и в 12 поликлиниках для взрослого населения Ростова-на-Дону», — заявили в администрации города.

В каждом пункте есть кабинеты для врачебного осмотра и непосредственно вакцинации. Также имеются холодильники для хранения вакцины.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 21 152 случая инфицирования COVID-19.