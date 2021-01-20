Несколько силовиков получили ранения при ликвидации боевиков в Чечне

Несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время операции по ликвидации боевиков в Чечне.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра информации и печати региона Ахмеда Дудаева.

«Пять сотрудников правоохранительных органов получили лёгкие ранения», — сказал он.

20 января глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации в республике шести боевиков из банды Аслана Бютукаева, которые находились в федеральном розыске.

По его словам, бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения, однако в третий раз «им не удалось скрыться от бойцов полка полиции имени Ахмата Хаджи Кадырова».

Президент России Владимир Путин пообщался с Кадыровым по телефону и поздравил его и других участников операции с уничтожением банды Бютукаева. Все участники операции будут представлены к государственным наградам.