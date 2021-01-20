Несколько силовиков получили ранения при ликвидации боевиков в Чечне
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра информации и печати региона Ахмеда Дудаева.
«Пять сотрудников правоохранительных органов получили лёгкие ранения», — сказал он.
20 января глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации в республике шести боевиков из банды Аслана Бютукаева, которые находились в федеральном розыске.
По его словам, бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения, однако в третий раз «им не удалось скрыться от бойцов полка полиции имени Ахмата Хаджи Кадырова».
Президент России Владимир Путин пообщался с Кадыровым по телефону и поздравил его и других участников операции с уничтожением банды Бютукаева. Все участники операции будут представлены к государственным наградам.