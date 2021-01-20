Кадыров рассказал о пустом списке действующих в Чечне террористов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после ликвидации боевика Аслана Бютукаева список действующих в регионе террористов закончился.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

«Опознанные из числа уничтоженных у окраины Катар-Юрта — террористы. Они были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чеченской Республики. Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст», — отметил он.

Вместе с этим Кадыров добавил, что всё ещё есть боевики, которые давно покинули Чечню и находятся далеко за её пределами — на Ближнем Востоке.

«Но если они либо кто-то другой захочет нарушить покой наших граждан, то их будет ждать такая же участь», — добавил он.

20 января глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации в республике шести боевиков из банды Аслана Бютукаева, которые находились в федеральном розыске.

По его словам, бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения, однако в третий раз «им не удалось скрыться от бойцов полка полиции имени Ахмата Хаджи Кадырова».

Президент России Владимир Путин пообщался с Кадыровым по телефону и поздравил его и других участников операции с уничтожением банды Бютукаева. Все участники операции будут представлены к государственным наградам.