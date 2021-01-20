Иммунолог рассказал, при каких условиях можно делать вакцинацию

Иммунолог Валерий Черешнев рассказал, при каких условиях можно делать вакцинацию.

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что подходит любое время года и любая эпидемическая обстановка.

«Если вы не заражённый, сделали себе вакцину, потом вторую — и выработался иммунитет. Надо изолироваться только, чтобы гриппом не заболеть, чтобы ничего не усиливало вашу патологию и не мешало иммунному ответу», — считает эксперт.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.