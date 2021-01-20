Иммунолог рассказал, при каких условиях можно делать вакцинацию

Короткая ссылка
Иммунолог Валерий Черешнев рассказал, при каких условиях можно делать вакцинацию.
Иммунолог рассказал, при каких условиях можно делать вакцинацию
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что подходит любое время года и любая эпидемическая обстановка.

«Если вы не заражённый, сделали себе вакцину, потом вторую — и выработался иммунитет. Надо изолироваться только, чтобы гриппом не заболеть, чтобы ничего не усиливало вашу патологию и не мешало иммунному ответу», — считает эксперт.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить