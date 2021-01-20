Около 30 депутатов Госдумы сделали прививку от коронавируса
- РИА Новости
«Сделали прививки около 30 депутатов, порядка 50 записались на прививки. Получается около 80. Около 170 депутатов, кто имеет антитела после болезни», — цитирует его ТАСС.
По его мнению, в результате вакцинирования общедумский иммунитет у депутатов появится к марту.
Володин также добавил, что в реанимации из-за коронавируса в настоящее время находится один депутат.
Ранее Володин отметил попытки США удержать монополию на вакцины в Европе.