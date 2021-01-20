Володин заявил об отсутствии в Госдуме данных о втором гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у нижней палаты парламента нет данных о втором гражданстве у депутатов.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

«Все названные фамилии изучили, направили запросы в федеральные органы», — сказал Володин.

Со своей стороны, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв отметил, что нет ни одного материала, подтверждающего заявления о втором гражданстве.

«Мы сделали соответствующие запросы во все госструктуры, правоохранительные органы, которые могут этой информацией владеть, МИД, СВР, ФСБ, МВД, прокуратуру», — сообщил он.

По его словам, получены официальные ответы, что информации о наличии у депутатов второго гражданства не имеется.

Ранее, как сообщали «Дни.ру», Володин рассказал о приоритетах Госдумы в весеннюю сессию.