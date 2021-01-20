Володин заявил об отсутствии в Госдуме данных о втором гражданстве у депутатов
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.
«Все названные фамилии изучили, направили запросы в федеральные органы», — сказал Володин.
Со своей стороны, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв отметил, что нет ни одного материала, подтверждающего заявления о втором гражданстве.
«Мы сделали соответствующие запросы во все госструктуры, правоохранительные органы, которые могут этой информацией владеть, МИД, СВР, ФСБ, МВД, прокуратуру», — сообщил он.
По его словам, получены официальные ответы, что информации о наличии у депутатов второго гражданства не имеется.
Ранее, как сообщали «Дни.ру», Володин рассказал о приоритетах Госдумы в весеннюю сессию.