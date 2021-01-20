В Подмосковье дорожные службы перешли на режим повышенной готовности

Дорожные службы Московской области перешли на режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В связи с прогнозируемыми осадками дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. При необходимости будет проведена превентивная обработка дорог противогололёдными материалами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативный штаб круглосуточно мониторит погодно-дорожную ситуацию, а в случае необходимости выведет спецтехнику.

По данным ведомства, синоптики прогнозируют 21 января снегопад, который к 22 числу перейдёт в ледяной дождь.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как изменение погоды влияет на здоровье.