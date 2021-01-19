Врач рассказала, как изменение погоды влияет на здоровье

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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как изменение погоды влияет на здоровье.
Врач рассказала, как изменение погоды влияет на здоровье
  • Pixabay

«При перемене температуры меняется и давление, и нагрузка на сосудистую систему. В связи с этим надо обязательно применять терапию, адекватную состоянию. Если есть малейшее нарушение, например болит голова (особенно в области затылка), то необходимо принять лекарства, которые назначил лечащий врач», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Эксперт также отметила, что во время резких перепадов температуры важно правильно питаться. Например, не стоит переедать и есть много сладкого, так как это негативно сказывается на сосудистой и иммунной системах.

«Самый подходящий напиток — некрепкий чёрный чай, можно также некрепкий кофе или лучше всего воду. Не стоит себя сильно нагружать, не нужно бегать марафоны, а просто спокойно отдыхать или гулять», — добавила Лапа.

Ранее семейный врач, терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.

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