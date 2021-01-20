Иммунолог оценил ситуацию с пандемией

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Врач аллерголог-иммунолог, профессор Владимир Прокопенко оценил ситуацию с пандемией.
Иммунолог оценил ситуацию с пандемией
  • Reuters

«Есть надежда на то, что мы изменяем историю. Если раньше инфекции длились несколько лет или десятилетие, то с современной инфекцией мы управимся раньше, и медицина нам позволяет смотреть на это в таком плане», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если рассматривать происходящее с исторической точки зрения, то борьба с COVID-19 уже привела к успехам. Например, отметил Прокопенко, есть вакцины, которые эффективны в той или иной степени.

«И поэтому «управляемая инфекция» — уместный термин и вызывает достаточно объективный оптимизм», — добавил эксперт.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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