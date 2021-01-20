Роспотребнадзор: почти половина Татарстана имеет иммунитет к COVID-19

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Популяционный иммунитет к коронавирусу сформировался уже почти у половины населения Татарстана, об этом свидетельствуют исследования, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Роспотребнадзор: почти половина Татарстана имеет иммунитет к COVID-19
  • РИА Новости

«Популяционные исследования, результат которых озвучил институт имени Пастера, который ведёт всю эту работу в стране, говорят о том, что почти половина населения Республики Татарстан сегодня имеет иммунитет», — цитирует её ТАСС.

Ранее Попова рассказала, что исследование популяционного иммунитета в 26 российских регионах показывает наличие иммунитета к инфекции у как минимум 25% населения.

Наиболее защищённой категорией оказались дети дошкольного и младшего школьного возраста.

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