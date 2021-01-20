В СФ оценили идею ввести для чиновников курсы «Тренды цифровой молодёжной среды»

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT предложение Института прогрессивного образования внедрить для госслужащих в сфере образования ежегодные курсы «Тренды цифровой молодёжной среды».

«Я поддерживаю саму идею того, что любой госслужащий должен развиваться, повышать квалификацию, в том числе быть в курсе новых тенденций. Тем более если их деятельность направлена на работу с детской, молодёжной аудиторией. Мы должны понимать, чем интересуются дети, молодёжь, в том числе и соцсети, — всё, что мы называем современными трендами», — пояснила Гумерова.

По её словам, университеты, институты повышения квалификация должны предлагать всё многообразие курсов, новых подходов, методик, предметов, направлений.

Но, как подчеркнула сенатор, «мы не должны упереться в рамки того, что раз в год по такому-то направлению все госслужащие как один проходят такой-то курс».

«Жизнь не стоит на месте, она очень многообразна... В целом идея повышения квалификации, того, чтобы быть в курсе событий, понимать, дышать тем же воздухом, что и аудитория, с которой ты работаешь, — это важно, но вводить это в рамки обязательных спецкурсов я бы не спешила», — заключила она.

Ранее сообщалось, что Институт прогрессивного образования предлагает внедрить для госслужащих в сфере образования (сотрудников Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования) ежегодные курсы «Тренды цифровой молодёжной среды».

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