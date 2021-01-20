Чиновников в сфере образования предложили ознакомить с молодёжным сленгом и ведением Tik-Tok

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Александра Самсоненко
Институт прогрессивного образования предлагает внедрить для госсслужащих в сфере образования (сотрудников Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования) ежегодные курсы «Тренды цифровой молодёжной среды». Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.
Чиновников в сфере образования предложили ознакомить с молодёжным сленгом и ведением Tik-Tok
  • Reuters

На курсах предлагается освещать такие вопросы сферы технологий и современной молодёжной культуры, как геймификация, основы ведения современных социальных сетей на примере TikTok, а также ознакомить слушателей со словарём молодёжного сленга, гидом по актуальным мемам и кумирами Instagram.

«Уверены, что следование современным тенденциям, налаживание диалога и знание актуальных проблем детства и юношества пойдут на пользу развитию системы образования, которое является условием и предпосылкой для качественного развития экономики и социальной сферы», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, для сотрудников Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения, региональных министерств образования предлагается разработать ежегодный диктант на знание интересов молодёжи.

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