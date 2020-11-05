В России предложили сделать должность директора школы выборной
- РИА Новости
В своём обращении политик напомнил, что директоров школ назначает учредитель в лице уполномоченного регионального органа исполнительной власти или местного самоуправления.
«В роли заказчика работы директора должен выступать коллектив учителей, советы родителей, советы обучающихся. Избирать директора школы необходимо на альтернативной основе в открытом общественном конкурсе. При этом у учредителя должно оставаться право обоснованно освобождать избранного директора от занимаемой должности, например, при несоблюдении или существенных нарушениях устава школы», — говорится в тексте обращения.
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