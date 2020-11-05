В России предложили сделать должность директора школы выборной

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Дмитрий Рункевич
Руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков предложил ввести выборность директоров школ. Копия письма на имя замминистра просвещения России Виктора Басюка есть в распоряжении RT.
В России предложили сделать должность директора школы выборной
  • РИА Новости

В своём обращении политик напомнил, что директоров школ назначает учредитель в лице уполномоченного регионального органа исполнительной власти или местного самоуправления.

«В роли заказчика работы директора должен выступать коллектив учителей, советы родителей, советы обучающихся. Избирать директора школы необходимо на альтернативной основе в открытом общественном конкурсе. При этом у учредителя должно оставаться право обоснованно освобождать избранного директора от занимаемой должности, например, при несоблюдении или существенных нарушениях устава школы», — говорится в тексте обращения.

Ранее Институт прогрессивного образования предложил ввести в России стандарт проведения дистанционного урока. 

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