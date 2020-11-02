Москва стала одним из лидеров международного рейтинга по качеству школьного образования

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Московские школьники, согласно результатам авторитетного международного исследования PISA 2018 (Programme for International Student Assessment), заняли четвёртое место в мире по глобальным компетенциям и второе — по финансовой грамотности.
Москва стала одним из лидеров международного рейтинга по качеству школьного образования
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Наконец-то мы получили результаты наших школьников по направлению «Глобальные компетенции»‎. Оценивалось то, насколько ребята готовы жить и работать в многокультурном обществе, как они воспринимают глобальные явления и могут анализировать глобальные проблемы. Результаты очень впечатляют: наши школьники вошли в пятёрку лучших в мире», — сказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее были получены результаты исследования по финансовой грамотности, в нём московские школьники заняли второе место.

Москву в данных исследованиях представляли 7289 учащихся из 151 образовательной организации.

Ранее газета «Известия» сообщала, что три российских вуза — МГУ имени Ломоносова, СПбГУ и МФТИ — вошли в топ-100 международного рейтинга «Три миссии университета».

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