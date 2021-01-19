Суд начал повторное рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере
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«Слушания возобновились, сегодня (19 января. — RT) прошло первое заседание», — цитирует ТАСС Маслова.
По словам адвоката, дело ещё не начали рассматривать по существу, так как заседание вновь отложили из-за нового защитника Ильина. Ему дали время на ознакомление с материалами.
Как уточнил Маслов, судебный процесс возобновится 2 февраля.
В июне 2019 года Верховный суд Карелии частично удовлетворил жалобу бывшего директора лагеря ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елены Решетовой, приговорённой к девяти с половиной годам лишения свободы.
18 июня 2016 года сотрудники детского лагеря «Сямозеро» вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма каноэ перевернулись, 14 детей утонули.