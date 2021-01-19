Суд начал повторное рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере

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Петрозаводский суд возобновил слушания в отношении двух инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина по делу о гибели 14 детей на озере в Карелии в 2016 году, сообщил адвокат Круподерщикова Дмитрий Маслов.
Суд начал повторное рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере
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«Слушания возобновились, сегодня (19 января. — RT) прошло первое заседание», — цитирует ТАСС Маслова.

По словам адвоката, дело ещё не начали рассматривать по существу, так как заседание вновь отложили из-за нового защитника Ильина. Ему дали время на ознакомление с материалами.

Как уточнил Маслов, судебный процесс возобновится 2 февраля.

В июне 2019 года Верховный суд Карелии частично удовлетворил жалобу бывшего директора лагеря ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елены Решетовой, приговорённой к девяти с половиной годам лишения свободы.

18 июня 2016 года сотрудники детского лагеря «Сямозеро» вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма каноэ перевернулись, 14 детей утонули.

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