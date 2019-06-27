ВС Карелии рассмотрел жалобу экс-директора лагеря на Сямозере

Верховный суд Карелии частично удовлетворил жалобу бывшего директора лагеря ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елены Решетовой, приговорённой к девяти с половиной годам лишения свободы по делу о гибели 14 детей. Об этом информирует ТАСС.

Защита Решетовой настаивала, что на момент трагедии их подопечная находилась в Москве и не могла принимать решений.

«В отношении Решетовой решение в части рассмотрения жалоб потерпевших о взыскании морального вреда отменить. Взыскать компенсацию с Решетовой — 3 млн рублей в пользу каждого», — сообщил судья.

При этом судья постановил в остальном оставить без изменения решения Петрозаводского городского суда.

Ранее сайт KarelInform.ru передавал, что в суд поступили жалобы на приговор всем фигурантам. В том числе апелляции подали адвокат Решетовой и её экс-заместителя Вадима Виноградова.

Петрозаводский городской суд приговорил Решетову и Виноградова к девяти годам и шести месяцам колонии общего режима.

18 июня 2016 года сотрудники детского лагеря «Сямозеро» вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма каноэ перевернулись, 14 детей утонули.