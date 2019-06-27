ВС Карелии рассмотрел жалобу экс-директора лагеря на Сямозере

Короткая ссылка
Верховный суд Карелии частично удовлетворил жалобу бывшего директора лагеря ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елены Решетовой, приговорённой к девяти с половиной годам лишения свободы по делу о гибели 14 детей. Об этом информирует ТАСС.
ВС Карелии рассмотрел жалобу экс-директора лагеря на Сямозере
  • РИА Новости

Защита Решетовой настаивала, что на момент трагедии их подопечная находилась в Москве и не могла принимать решений.

«В отношении Решетовой решение в части рассмотрения жалоб потерпевших о взыскании морального вреда отменить. Взыскать компенсацию с Решетовой — 3 млн рублей в пользу каждого», — сообщил судья.

При этом судья постановил в остальном оставить без изменения решения Петрозаводского городского суда.

Ранее сайт KarelInform.ru передавал, что в суд поступили жалобы на приговор всем фигурантам. В том числе апелляции подали адвокат Решетовой и её экс-заместителя Вадима Виноградова.

Петрозаводский городской суд приговорил Решетову и Виноградова к девяти годам и шести месяцам колонии общего режима.

18 июня 2016 года сотрудники детского лагеря «Сямозеро» вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма каноэ перевернулись, 14 детей утонули.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить