Названа дата новых слушаний по делу о гибели детей на Сямозере

Стала известна дата новых слушаний по делу о гибели детей на Сямозере, сообщает KarelInform.ru со ссылкой на Верховный суд Карелии.

На прошлой неделе в суд поступили жалобы на приговор всем фигурантам. Апелляцию также подал адвокат бывшего директора парк-отеля «Сямозеро» Елены Решетовой и её экс-заместителя Вадима Виноградова.

Слушания запланированы на 27 июня. Дело Решетовой выделено в отдельное производство.

Ранее Петрозаводский городской суд приговорил Решетову к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима. Столько же получил Виноградов. Адвокаты осуждённых направили апелляцию в Верховный суд Карелии в конце марта.

Гособвинение сообщало о намерении обжаловать решение суда, по которому только двое из шести фигурантов дела получили тюремные сроки.

18 июня 2016 года сотрудники детского лагеря «Сямозеро» вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма каноэ перевернулись, 14 детей утонули.