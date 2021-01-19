Врач дал рекомендации метеозависимым людям

Врач-терапевт Алексей Водовозов дал рекомендации метеозависимым людям.

«Людям, страдающим от мигреней, нужно вовремя принимать профилактические препараты, если будут признаки приближающегося приступа», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями довольно чутко реагируют на содержание кислорода в окружающей среде, а при резком потеплении оно немного снижается, поэтому лучше обратиться к лечащему врачу.

Водовозов также советует на этой неделе побольше находиться на улице, не забывать о физической активности. Например, считает он, можно пойти в парк и подышать свежим воздухом.

«Плюс также нужно лучше высыпаться и ложиться в постель до полуночи. Кроме того, надо стараться избегать стрессов, хоть это и сложно», — добавил эксперт.

Ранее семейный врач, терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.