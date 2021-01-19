Депутат Государственной думы, кандидат медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, кому нужно вакцинироваться от COVID-19 в первую очередь.

«Это группа риска по медицинским показаниям, это люди старше 65 лет, лица с эндокринными заболеваниями, у кого проблемы с кардиологией. Группа более молодого поколения с диагнозом «сахарный диабет», а также онкологические больные», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, это и группа риска по профессиональным показаниям, в том числе врачи, социальные работники, педагоги, представители сферы торговли.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал о факторах, повышающих риск заболевания COVID-19.