Инфекционист оценил эффективность респираторов

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Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев оценил эффективность респираторов.
Инфекционист оценил эффективность респираторов
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Респираторы — как медицинские, так и немедицинские — подразделяются на три класса защиты. И как раз второй класс защиты стал наиболее известен в пандемию, потому что и медики начали их активно использовать, и простые люди», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, такие респираторы гораздо эффективнее простых медицинских масок, но в них тяжелее дышать, тяжелее находиться в помещении. Это касается респираторов без клапана выдоха, уточнил эксперт.

«Если в респираторе есть клапан выдоха, то это облегчает дыхание. Но есть определённый нюанс: такой респиратор будет защищать человека, который находится в респираторе, однако если этот человек инфицирован, то инфекция будет распространяться», — сказал Акинфиев.

Он также отметил, что респираторы гораздо дороже масок.

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