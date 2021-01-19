Запись на прививку от COVID-19 открыли в 126 МФЦ Подмосковья

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Жители Подмосковья смогут записаться на вакцинацию от коронавируса в 126 МФЦ. Нововведение появилось по поручению губернатора Андрея Воробьёва.
Запись на прививку от COVID-19 открыли в 126 МФЦ Подмосковья
  • Reuters

Как передаёт телеканал «360», оформить заявку на прививку можно и в 231 территориально обособленном подразделении по оказанию госуслуг.

«Записаться можно как самостоятельно через специально организованные рабочие места с доступом к порталу, так и через специалиста МФЦ», — рассказал министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Отмечается, что для вакцинации от коронавируса в Подмосковье оборудовали 93 пункта.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с телеканалом «Звезда» дала рекомендации по вакцинации от COVID-19.

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