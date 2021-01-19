Альпинист рассказал о признаках лавинной опасности в горах

Альпинист, спасатель, тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселёв рассказал, как определить приближение лавины.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он пояснил, в чём заключается коварство лавин.

«Долгие значительные снегопады за короткое время — признак высокой лавинной опасности... Другое дело, что иногда лавины сходят не только в условиях повышенной лавинной опасности, но и в других. Это образования лавинно ослабленных слоёв. Самое главное заключение профессионалов: сказать, что лавина сойдёт точно — это легко. А вот сказать, что её точно не будет, не могут даже профессионалы лавинщики. И в этом заключается коварство лавин», — пояснил специалист.

Киселёв добавил, что прежде чем отправляться на гору, стоит пройти курс лавинной безопасности. А также иметь с собой необходимое оборудование — Air Bag, лавинную лопату, лавинный зонт и датчик — прибор, который позволяет локализовать погребённого под снегом.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о халатности возбуждено после схода лавины в Норильске.