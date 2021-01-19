В вузах Челябинска и Магнитогорска откроют пункты вакцинации от COVID-19

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Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт прокомментировала новость о том, что в крупных вузах Челябинска и Магнитогорска откроются базы по вакцинации от COVID-19.
В вузах Челябинска и Магнитогорска откроют пункты вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

«При крупных вузах есть свои медицинские кабинеты, где созданы необходимые условия для проведения вакцинации студентов и преподавателей», — сообщила она в беседе с порталом URA.RU.

При этом Гехт уточнила, что массовая вакцинация в вузах начнётся, когда регион получит большую партию препарата. До конца февраля в область должно поступить ещё 152 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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