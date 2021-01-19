Эксперт оценил функционал арктической цифровой подстанции «Север»

Специалист в сфере энергетики Артём Евланов рассказал, что представляет собой первая в Арктике цифровая подстанция «Север», введённая в эксплуатацию компанией «Газпром нефть» в декабре 2020 года.

Об этом он рассказал в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Новая цифровая электроустановка способна выдерживать экстремально низкие температуры.

Евланов отметил, что подстанция отличается от типовой уровнем автоматизации сбора, регистрации, обработки данных и управления, что обеспечивает снижение влияния человеческого фактора, аварийности и потерь электроэнергии.

«Переход на локально размещённые вблизи разрабатываемых месторождений цифровые подстанции, тем более запитанные с генерирующей станции на собственном добываемом топливе, существенно снижает потери энергии, себестоимость продукции. Важное значение имеет и автономная работа цифровых подстанций без необходимости постоянного присутствия дежурного персонала, особенно в условиях экстремального климата и ограниченной доступности», — заключил аналитик.

В сентябре 2020 года сообщалось, что в ЯНАО на Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождении состоялись первые испытания беспилотного вертолёта «Тайбер» KAGU-150, предназначенного для доставки грузов в Арктику.