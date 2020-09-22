В ЯНАО прошли испытания нового беспилотного вертолёта

В ЯНАО на Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождении состоялись первые испытания беспилотного вертолёта «Тайбер» KAGU-150, предназначенного для доставки грузов в Арктику.

Как сообщает URA.RU, проект курировали специалисты подразделений «Газпром нефти» и компании-разработчика.

«Беспилотный вертолёт «Тайбер» KAGU-150 успешно совершил несколько рейсов и доставил на нефтепромысел материально-технические ресурсы. Цель испытаний — подтвердить потенциал беспилотных технологий для оперативного и безопасного жизнеобеспечения автономных северных месторождений», — сообщили в пресс-службе «Газпром нефти».

Вертолёт преодолел маршрут протяжённостью 130 км и доставил на месторождение 150-килограммовый груз. Беспилотник продемонстрировал высокие технические возможности.

Второй этап испытаний запланирован на декабрь 2020 года: вертолёт протестируют в условиях арктической зимы.

Ранее сообщалось, что в России разработана и проходит испытания новая система наведения с использованием нашлемных целеуказателей, способных управлять пушками кораблей поворотом головы.